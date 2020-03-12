Разместить 100 объявлений на OLX согласно ТЗ

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$30
Наполнение сайтовЗавершен4 заявки376 просмотров
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Подробное описание задания – https://docs.google.com/document/d/1-mjk6_FD_6AxGcl9HUq9SyFSQRsgr4UE-P7NdblK95E/edit?usp=sharing 

Оплата 0,30$ за объявление.

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4 года назад
HitiStudio
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
tatka007
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
25 отзывов
4 года назад
$30
2 дня
Все отлично. Рекомендую
Рекомендую.