Требуется парсинг товаров в требуется парсинг товаров в битрикс

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки270 просмотров
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Здравствуйте

требуется наполнение сайта на cms битрикс. 

Парсим 1 картинку + цену + описание в одно поле "описание" для облегчения работы. 

500 товаров. 

bestwatch.ru

4 года назад
vera_kiperman
Вера 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв