Требуется парсинг товаров в требуется парсинг товаров в битрикс

Требуется стильная девушка с хорошим вкусом :) Необходимо подобрать модели помолвочных и обручальных колец на сайте готовых CAD https://www.cgtrader.com/ по следующим параметрам. Что НУЖНО: Кольца в стилистике как на пинтерест доске тут https://www.pinterest.com/sergeygreen/jewelry/ Чтобы на одной странице они смотрелись ...