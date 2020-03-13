Поиск данных по компаниям энергетической отрасли

Наполнение сайтовЗавершен9 заявок364 просмотра
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В имеющуюся таблицу с данными необходимо добавить описания по каждой компании, а также дополнить недостающие данные (адреса, телефоны, и т.д.)

Подробное описание задания и образец заполнения в приложенных файлах.

Нам необходимо найти 5 исполнителей, каждый из которых должен обработать по 500 строк.

Срок обработки 500 строк 5-7 дней (при необходимости можно скорректировать).

Оплата формируется за каждую найденную информацию, и будет произведена после обработки всех 500 строк.  (За одну компанию платим до 6 р. Подробнее по оплате в приложенном файле).

При отклике на задание укажите пожалуйста для связи скайп или телеграм. 

4 года назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Wolf_in
Илья 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$25
5 дней
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