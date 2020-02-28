Разместить объявления услуг по доскам

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Нужно разместить объявления услуг по доскам Украины, Беларуси, Казахстана - услуги по недвижимости

Я собрала список популярных досок - нужно на них зарегистрироваться, часть отсеить (где нужен код телефона при регистрации или нужен только телефон данной страны или доска не работает) и разместить объявление в каждом крупном городе.

Проверить и разместить приблизительно:

Украина: 38 досок (22 города)

Беларусь: 61 доска (7 городов)

Казахстан:  55 досок (5 городов)

Доски сперва нужно проверить и зарегистрироваться, т.е. точное количество объявлений посчитать не могу.

Информацию по объявлению предоставлю (текст, картинка, номер телефона, почта (логин и пароль)).

Ссылки в отчет (шаблон предоставлю)

Жду ваши заявки с ценой в рублях

4 года назад
OfficialElle
Екатерина 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад