Добавить товары на сайт opencart 3.0

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Здравствуйте !

Требуется добавить на сайт около 4х тысяч товаров, товары находятся на сайтах поставщиков, фотографии уже загружены на хостинг. на  сайтах поставщиков имеется возможность выгрузки товара с помощью Silza.

Интересует добавления товара поэтапно (по одному поставщику).

Сайты поставщиков :

http://vsehalaty.ru

https://www.teks-plus.ru

http://sharlize.ru/

http://milasha-trikotazh.ru

Сайт компании :

https://ivamarket.ru/

OpenCart
4 года назад
arm-it37
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад