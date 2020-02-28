Добавить товары на сайт opencart 3.0

Здравствуйте. Нужен контент менеджер для размещения вот таких товаров. https://domcomfort.ru/katalog/krovla/gibkaya-cherepitsa/ruflex/ruflex-runa. Товаров около 50 штук. Как делать покажу расскажу. Знания HTML и умение работать с фотошопом очень приветствуется. Кого интересует, отпишитесь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте !
Требуется добавить на сайт около 4х тысяч товаров, товары находятся на сайтах поставщиков, фотографии уже загружены на хостинг. на сайтах поставщиков имеется возможность выгрузки товара с помощью Silza.
Интересует добавления товара поэтапно (по одному поставщику).
Сайты поставщиков :
Сайт компании :
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