Требуется срочно сделать макет визитки под логотип
Не могу жить без:
- Машин и байков
- Спорта
- Критики и кофе
- Музыки в наушниках и шейпов в фотошопе
- Русского языка и экранной грамотности
- Секунды вместо кавычек и дефисы вместо тире
- Висящие предлоги и хаос в панели слоев
- Русская версия фотошопа
- Отсутствие ТЗ
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