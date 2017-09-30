arm-it37

Размик arm-it37

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн сайтов, который пополнят Ваш карман

Не могу жить без:

  • Машин и байков
  • Спорта
  • Критики и кофе
  • Музыки в наушниках и шейпов в фотошопе
  • Русского языка и экранной грамотности
Мне совсем не нравятся:

  • Секунды вместо кавычек и дефисы вместо тире
  • Висящие предлоги и хаос в панели слоев
  • Русская версия фотошопа
  • Отсутствие ТЗ
Работаю без переплат , с возможностью составления договора 