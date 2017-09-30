Доброго времени суток ! Интересует создания приложения со всеми функциями которые есть в данном приложении https://itunes.apple.com/ru/app/kupivip-brendovaa-odezda-obuv/id927992143?mt=8 Желательно что бы дизайн и серверную часть так-же разработали Вы . На ios и android .