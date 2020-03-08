1. Нужно зарегистрировать аккаунт в google 2. Потом перейти сюда https://console.cloud.google.com и нажать "активировать" в правом верхнем углу 3. Заполнить форму, указать номер ненужной, но действующей банковской карты, на которой нет и никогда не будет денег (виртуальные ...