Посетить сайт и оставить отзыв

Pассылка через Microsoft outlook.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо посетить сайта 2-3 раза в течении 2-3 дней, проводя на нем 3-5 минут. После этого оставить положительный отзыв в указанном месте. Оплата 20 руб.
- Похожие заказы
- $1000Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт2 года назад
Мы производители товаров для животных. Сейчас необходимо сделать качественное описание товаров для площадки PROM. На данный момент около 25 позиций. Требование описание не длинное но информативное 7-10 предложений. Фото товарной группы прикрепляю.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрытнет даты
Будут высылаться материалы , которые нужно будет заливать , что-то редактировать. Работа чисто на [url=http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=eyh73g&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.ZNFQf8nUc7XagCrzwJmLzj_mNbysNd8r5K6u7vD3F2phdHJ2a2hxdXhocG14ZmVo.7c2afa1bbf0466225165e358434af36e0ef6d48a&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhUK1ZTOegppid-6pDKeflCPsYMu4Rqsu_ho18JWhHKKWF5RUikSQTJUWWLlFRIpmKgFoUNirp9yPv7TPS1m5_F2Y4ImvbuB7AfAuUMeWlJcrZ_eUPEiEGbCH83_rWNiJ046H28d5v2bCHQ937b_61ZHqiwDBVqcO_B1b2leJcERcFdwUMYtQQo65p8LTcmnndRIi9R7eHo_CiOpaqjX3f8_f6110qblCWZ-cmF7VRP2mcrpyHYo2Bwm2ALmhNnANDKEUAVohnPnbyrq8kcdlaf0p1H5gRvPND0Mk6AU-ue9qIsAvKBeKJq6mvY2XuGhl5qXA05b3XjKWsuXG4NUiQp2ip6sy8n8avB34ghDSf9ejPhIv1LZP47B77vc6_TM68FY3KGJCsiJDLqcGWiFQ9UXI94kUWB9OaYZd3RLu8JpzNXk48mVuo7KCiiyYZW3Z-m2ubCipZlgcFvObN-dQMoTIOGahLMtT4_t3DUVo2jAHYz1m7XoCLwRAfQPH_jNkrQ5XCLQwrMNKpQPy3Uqzkw4zQSjSkdlff5sEsSSyFUZS96S-K4P8VwQO530lGWSJRI5ata0WhIh8Ps0EvpIYz8EcGxILBGHUZrEIaP136Iq2k1SvqQN-9S5zFxG4mxW5yle6qw_1aMJ-IbEYFP04C2stvWEER5aODOS37LGScn1EwJc-xiWyrkZGQLKCu8tuT3aUTicKYlk94v4ADsXSXKo60-68Bvf2pe0Fh4Pb0yaIhVKDGUvh_ph4UoOwWi-57QXOh2hb8gyM8iPODDxiMyzB1x2Zdv3-I0mTvMThQyPtETbEyp_Dg1vD1uwP6fAZSx-bvNF-g1aNOu5I7V-Aso_bjdZyU510kgGPlM8-1TY36ZBzraITuhBEMMIq4Eolm_G2KrhVbH2UIR7gVQkYFP5_zz7gDbW2VeMy1fpxxHANmiI8bb7Zdl8y9yi1ruiLBSxCtIZYaa8VWMrwQM_gUzmhZQdNgLFo9IheW05KMbO6DE5J4-N4GIXfvfpREDohdt7tuQh1X_6Y-PTmCDYz5sJY7HjeYcENTAsJhbczn9wabFyDTzAZZ5WhNorzOqHJd6hsGAWFBLwK2bo_D_1qZftj8JYQZIK7Bg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXREtLZ3JqbVJ6cTBBZnVoRVJxajF2X3dzNlRSTm1VZEdrWEd0bFVhaFp0dVJLVDN0a3Y5aEE3ZmtQVXk0c1BOZFgyTVlraWo2c093Z1RnZjExanpEMDQs&sign=bf4c5d8d268cb1d44ce66dd5b8012b6f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gYjW7CmCUqYwDrEupH4RudY8z87VnAP0681Y6R5f8Cpr6PDG6ZWhTC81viqcnr8IWqobD0qBFstFGU7Q7G5rKKI,&l10n=ru&rp=1&cts=1583408990416%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22eyh73g%22%2C%22cts%22%3A1583408990416%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k7eotwb4p4%22%7D%5D&mc=1.8464393446710154&hdtime=19035]WordPress . Есть шаблоны , макеты , кода. Создавать нечего не надо !!! [/url]Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт4 года назад
Компания занимается изготовлением мебели на заказ, нужен постинг объявлений на авитоНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт4 года назад
Разместить объявление на различных досках объявлений и тематических сайтах.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно собрать 100 контактов из ВК по определенному фильтру - например, девушка брюнетка 25 лет живущая в таком то городе. Работа муторная - нужно просматривать каждый профильНаполнение сайтов28 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Нужен контент-менеджер в телеграмм канал "Загадки Человечества" Тематика контента: - Древние загадочные артефакты - Працивилизации - Альтернативные версии истории В день 4 поста(2-Видео с описанием+2 картинки с описание) оплата 20000 рублей (15 и 30 го числа месяца) Требование: Качественный ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт4 года назад
Перенести информацию с одного сайта на другой на русском языке.Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт4 года назад
CMS – Wordpress. Редактор Гуттенберг. Получаете статьи на почту, делаете оформление и все чтонеобходимо. Необходимы базовые знания фотошоп. Что нужно делать: [b]1. [/b][b]Подобрать1-5 картинок и фотошопе по размеру. [/b] 2. [b]Само собой, красиво оформить статью[/b] 3. [b]Написать маленький отрывок ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $67
Есть сайт донор, из которого брать и добавлять товары в соответствующие категории на сайт. Через админку Ocstore. У товара необходимо будет заполнять вот эти поля: Название товара Описание модель цена категория Изображения Вся работа заключается в Ctrl+c/Ctrl+v (Копировать/Вставить), ничего искать не нужно. Донор ...Наполнение сайтов71 заявкаЗакрыт4 года назад