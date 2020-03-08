Зарегистрировать аккаунты на google

$10
Наполнение сайтовЗакрыт16 заявок1039 просмотров
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1. Нужно зарегистрировать аккаунт в google

2. Потом перейти сюда https://console.cloud.google.com и нажать "активировать" в правом верхнем углу

3. Заполнить форму, указать номер ненужной, но действующей банковской карты, на которой нет и никогда не будет денег (виртуальные карты не проходят)

4. Если активация прошла успешно, то высылаете мне логин и пароль от аккаунта, я проверяю и если ок, отправляю оплату. Если же предлагается заполнить форму на английском языке для подтверждения платежной информации, то значит с картой что-то не так и про аккаунт можно забыть.

Если не готовы выслать доступ к аккаунту до оплаты, как вариант, для отчета можете сгенерить api-ключ. Инструкция тут https://yadi.sk/d/aRsDzVpR2AWXXg

Помимо Geocoding API нужно включить и  Places API

4 года назад
vadikiv
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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