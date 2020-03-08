Оформить и опубликовать информацию на сайте

1. Нужно зарегистрировать аккаунт в google 2. Потом перейти сюда https://console.cloud.google.com и нажать "активировать" в правом верхнем углу 3. Заполнить форму, указать номер ненужной, но действующей банковской карты, на которой нет и никогда не будет денег (виртуальные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для крупного развлекательного сайта необходим помощник для публикации материала на сайте.
Несложная и рутинная работа, котораяя заключается в следующем: полученный материал от редактора оформить по инструкции и опубликовать на сайте (самописный движок, не вордпресс!)
Оформление визуальное, техническое и требует подбора дополнительного графического материала.
Все необходимые инструкции и обучение предоставляется
После публикации необходимо заполнить небольшую форму, которая позволяет рассчитывать оплату за выполненную работу.
Требования:
- У Вас есть возможность 2-3 часа в день выделять для работы за компьютером.
- Вам хорошо дается сидячая рутинная работа.
- Есть небольшие навыки владения графическими редакторами
- Вы ответственный и исполнительный
Оплата еженедельно за сделанную работу
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