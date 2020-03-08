Оформить и опубликовать информацию на сайте

Для крупного развлекательного сайта необходим помощник для публикации материала на сайте.

Несложная и рутинная работа, котораяя заключается в следующем: полученный материал от редактора оформить по инструкции и опубликовать на сайте (самописный движок, не вордпресс!)

Оформление визуальное, техническое и требует подбора дополнительного графического материала.

Все необходимые инструкции и обучение предоставляется

После публикации необходимо заполнить небольшую форму, которая позволяет рассчитывать оплату за выполненную работу.

Требования:

- У Вас есть возможность 2-3 часа в день выделять для работы за компьютером.

- Вам хорошо дается сидячая рутинная работа.

- Есть небольшие навыки владения графическими редакторами

- Вы ответственный и исполнительный

Оплата еженедельно за сделанную работу