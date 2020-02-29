Требуется [b](удаленно[/b]): - записать видео согласно полученного сценария. Тематика: “Шоубизнес и знаменитости”- обработать и озвучить видео совместно с монтажером. Если Вы сами умеете монтировать ролики, то это будет "плюсом"- Размер видеоролика на 5-7 минут Требования: У Вас есть ...