Требуется написать уникальный и красивый текст согласно выданному ТЗ в области моды, актуальных трендов и бьюти-сфере. Взаимодействие по скайпу с редактором и получение ТЗ на почту/ мессенджеры. Оплата за каждую статью еженедельно (на Яндекс-деньги, Qiwi или WebMoney). Все ...
- Копирайтинг32 заявкиЗакрыт4 года назад
- $25
Требуется [b](удаленно[/b]): - записать видео согласно полученного сценария. Тематика: “Шоубизнес и знаменитости”- обработать и озвучить видео совместно с монтажером. Если Вы сами умеете монтировать ролики, то это будет "плюсом"- Размер видеоролика на 5-7 минут Требования: У Вас есть ...Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт4 года назад
1.Настроить рекламу для Инстаграм-аккаунта в Фейсбуке (тематика Новости шоу-бизнеса / Мода / Красота). Есть готовый канал в инстаграме и аккаунт на фейсбуке. Есть виртуальная карта для привязки к фб. 2.Сделать видео инструкцию или объяснить по демонстрации ...Социальные сети (SMM и SMO)22 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
Для крупного развлекательного сайта необходим помощник для публикации материала на сайте. Несложная и рутинная работа, котораяя заключается в следующем: полученный материал от редактора оформить по инструкции и опубликовать на сайте (самописный движок, не вордпресс!) Оформление визуальное, техническое ...Наполнение сайтов32 заявкиЗакрыт4 года назад
Для крупного развлекательного сайта требуется дизайнер с опытом работы для выполнения указанных работ по ТЗ: 1.Нарисовать общее стандартное превью для видеоролика.2.Нарисовать дизайн для блока в контент статьи.3.Перерисовать шапку, изменив расположение кнопок.4.Обновить логотип. Срок выполнения - 1 ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт4 года назад
- $200
Скорее всего вы нам подходите, если:1.У вас есть/были информационные сайты, но вам больше подходит формат стабильного заработка в этой отрасли.2.Вы работаете или работали менеджером в любой рекламной сети и хотите немного изменить сферу деятельности.3.Вам подходит ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт4 года назад