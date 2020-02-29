e468002

Анна e468002

 
32 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать статью в сфере моды и стиля, тенденциях в бьюти-сфере

    Требуется написать уникальный и красивый текст согласно выданному ТЗ в области моды, актуальных трендов и бьюти-сфере. Взаимодействие по скайпу с редактором и получение ТЗ на почту/ мессенджеры. Оплата за каждую статью еженедельно (на Яндекс-деньги, Qiwi или WebMoney). Все ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработать и озвучить видеоролик

    $25

    Требуется [b](удаленно[/b]): - записать видео согласно полученного сценария. Тематика: “Шоубизнес и знаменитости”- обработать и озвучить видео совместно с монтажером. Если Вы сами умеете монтировать ролики, то это будет "плюсом"- Размер видеоролика на 5-7 минут Требования: У Вас есть ...

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка рекламы инстаграм канала в фейсбуке

    1.Настроить рекламу для Инстаграм-аккаунта в Фейсбуке (тематика Новости шоу-бизнеса / Мода / Красота). Есть готовый канал в инстаграме и аккаунт на фейсбуке. Есть виртуальная карта для привязки к фб. 2.Сделать видео инструкцию или объяснить по демонстрации ...

    Социальные сети (SMM и SMO)22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформить и опубликовать информацию на сайте

    $100

    Для крупного развлекательного сайта необходим помощник для публикации материала на сайте. Несложная и рутинная работа, котораяя заключается в следующем: полученный материал от редактора оформить по инструкции и опубликовать на сайте (самописный движок, не вордпресс!) Оформление визуальное, техническое ...

    WordPress
    Наполнение сайтов32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Внесение изменений в дизайн сайта

    Для крупного развлекательного сайта требуется дизайнер с опытом работы для выполнения указанных работ по ТЗ: 1.Нарисовать общее стандартное превью для видеоролика.2.Нарисовать дизайн для блока в контент статьи.3.Перерисовать шапку, изменив расположение кнопок.4.Обновить логотип. Срок выполнения - 1 ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Оказание услуг по монетизации информационных сайтов

    $200

    Скорее всего вы нам подходите, если:1.У вас есть/были информационные сайты, но вам больше подходит формат стабильного заработка в этой отрасли.2.Вы работаете или работали менеджером в любой рекламной сети и хотите немного изменить сферу деятельности.3.Вам подходит ...

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    4 года назад