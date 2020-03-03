Внесение изменений в дизайн сайта

Для крупного развлекательного сайта требуется дизайнер с опытом работы для выполнения указанных работ по ТЗ:

1.Нарисовать общее стандартное превью для видеоролика.2.Нарисовать дизайн для блока в контент статьи.3.Перерисовать шапку, изменив расположение кнопок.4.Обновить логотип.

Срок выполнения - 1 неделя

Важно наличие опыта и кейсов для примера, умение подстраивать стиль выполнения под желания заказчика и имеющийся на сайте, а также быть ответственным и выполнять поставленные задачи в срок.

Возможно и выполнение крупные заказов: новый дизайн для страницы сайта десктоп (вместе с адаптивом). На такие задачи желаемый срок выполнения будет около 2 недель.