Подробности в закрепленном файле. Интересует цена, срок и портфолио исполнителя. Нужно 2 разных дизайна для выбора. Сначала делаете показываете и утверждаем шапку, если она удалась, то идем дальше.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн для страницы для сайта. Подробный бриф в переписке.
В заявке прошу указать ссылку на портфолио и контакты для связи (телеграм или скайп).
Спасибо.
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