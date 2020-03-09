Дизайн сайта

$35
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок726 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн для страницы для сайта. Подробный бриф в переписке.

В заявке прошу указать ссылку на портфолио и контакты для связи (телеграм или скайп).

Спасибо.

Дизайн сайта
4 года назад
_misha_
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Ninui
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
4 года назад
$35
1 день
Все сделано быстро и качественно. Советую
Благодарю) Было приятно с Вами сотрудничать)