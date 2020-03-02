Нужен дизайн сайта и внутренних в адаптиве

Нужен дизайн нескольких страниц для сайта по полиграфии (разные разделы). Пример ТЗ для одного из разделов (ролл апы) - https://docs.google.com/document/d/1MQmih27pp-6CfgZCZ-cPtjoFnakQlCLb9CQb3tOANqI/edit?usp=sharing В заявке прошу [b]указать стоимость разработки[/b] для страницы roll up'ов, ссылку на [b]портфолио[/b] и [b]контакты для связи[/b] (телеграм ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна разработка дизайна сайта + внутренних страниц в адаптиве. Возможны постоянные заказы.
Желательное местоположение исполнителя в г. Днепр.
Подробности выбранному исполнителю.
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