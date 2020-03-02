Нужен дизайн сайта и внутренних в адаптиве

Есть текущий дизайн свадебного лединга [url=https://lubov-wedding.ru/]https://lubov-wedding.ru/[/url] нужно перерисовать -первый экран http://joxi.ru/Q2KoRbGCwvNQN2 -этот блок [url=http://joxi.ru/VrwJBRNT84ZDMA]http://joxi.ru/VrwJBRNT84ZDMA[/url] (весь текст должен сохранится) что не нравится - эти два блока сейчас выглядят не(!) по свадебному т.е. нужно что-то в белых тонах или кремовых, что то отдаленно как ...