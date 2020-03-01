Дизайн дополнительных страниц

Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки855 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн нескольких страниц для сайта по полиграфии (разные разделы).

Пример ТЗ для одного из разделов (ролл апы) - https://docs.google.com/document/d/1MQmih27pp-6CfgZCZ-cPtjoFnakQlCLb9CQb3tOANqI/edit?usp=sharing

В заявке прошу указать стоимость разработки для страницы roll up'ов, ссылку на портфолио и контакты для связи (телеграм или скайп).

Исходники текущего дизайна есть.

Спасибо.

4 года назад
_misha_
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Максимально простой и понятный дизайн для пятистраничного е-магазина

    $15

    Необходимо сделать максимально простой, понятный, доступный дизайн для э-магазина детской тематики. Использовать минимальные СЕО правила, а так же https://developers.google.com/search/docs/data-types/product#product 5 страниц: [list=1][*]Главная. Просто информация, текст.[*]Каталог с карточками (картинка, название, минимальное описание, цена, кнопка). Добавление товаров в корзину (появляется всплывающее окно ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Шапка для группы вконтакте

    Добрый день, нужно сделать дизайн для группы вконтакте. Конкурс только на шапку группы! С победителем продолжим делать редизайн группы (и скорее всего будет работать дальше, так как нужен будет фирменный стиль, визитки и т.д.) Прикрепил первый экран ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн одной страницы сайта

    Необходим дизайн и создание ассотиативных картинок. Дизайн сделать на основе баннеров (во вложении). Мокап во вложении: Блоки со штриховыми границами - ассотиативные картинки (3 шт). Пример картинок -  http://demo.tutsflow.com/masnoo/

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Отрисовать логотип в Кореле

    Здравствуйте дорогие дизайнеры, нужно отрисовать логотип в кореле. Последняя кавычка нарисована мной от руки, А так они должны быть одинаковые. Срок работы 3 дня, хотя знаю что Для вас это работа 20 минут. Оплата либо сбербанк, либо ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать дизайн веб-сервиса

    $104

    Доброго времени суток! Нам нужно создать дизайн для будущего веб-сервиса (пример из 18-картинок сделанных в Paint, в папке Paint). Страницы не сложные и однотипные. Придерживаться нужно минимализма. Логотип состоит из одного слова Mangovio.  Задний фон сделайте однотонным (без ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание LP на Bitrix

    $15

    [b]Нужно[/b] сделать LP с помощью Битрикс.Сайты24. Ссылки на другие страницы делать не надо, кроме ссылки на исходную. Используем готовые блоки, которые есть в системе. Нужно сделать преленд, чтобы пропустила модерация Яндекс.Директ. Делается на основе страницы: [url=http://disszakaz.ru/services/stati/publikatsiya-nauchnykh-statey/]http://disszakaz.ru/services/stati/publikatsiya-nauchnykh-statey/[/url]

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад