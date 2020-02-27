Создание LP на Bitrix

Нужно сделать LP с помощью Битрикс.Сайты24.

Ссылки на другие страницы делать не надо, кроме ссылки на исходную. Используем готовые блоки, которые есть в системе.

Нужно сделать преленд, чтобы пропустила модерация Яндекс.Директ. Делается на основе страницы: http://disszakaz.ru/services/stati/publikatsiya-nauchnykh-statey/