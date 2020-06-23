Вписать в дизайн 1 страницы сайта окно с промо-роликом

Есть готовый сайт (онлайн игра) с админкой, нужно поменять дизайн в кротчайшие сроки, Пишите, пожалуйста, только если есть опыт. Не тратьте ни своё ни моё время. Дизайн придумывать не надо, он есть на другом сайте, Ваша задача ...
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Добрый день!
Наш сайт https://minisklad-pro.ru/
Недавно создали новый промо-ролик и хотим отобразить его на первом экране.
Помогите это сделать без большого ущерба для существующего дизайна и текстов.
Все исходники в psd имеются!
Окно с видео должно быть именно на 1 экране сайта, сразу привлекать внимание и создавать желание кликнуть и посмотреть.
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