Требуется редизайн портала для электриков

Требуется частичный редизайн лендинга media-targeting.ru, а точнее некоторых экранов. По экранам: 1. Экран 1, оставляем как есть (возможны небольшие доработки, если есть идеи) 2. Экран 2, "Наши методы", делаем редизайн со сменой текстов и добавлением графики (т.к. тексты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется дизайн и предыдущая версия сайта.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт4 года назад
Не сложная работа для сайта и версия под печать в 300 dpi. Отдать нужно будет исходники в .psd Можете в заявке указать cтоимость за час работы или за проект целиком.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт4 года назад
Для фирмы занимающейся наружной рекламой требуется: 1. разработать логотип/знак 2. несложный полулендинг сайт (дизайн + адаптивная вёрстка) 3. отрисовка иконок согласно услугам Практически точный аналог https://bit.ly/2T3TQ4R только гораздо меньше страниц Жду ваших предложений.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Рамка для вебки, полоска сверху информационная.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужна разработка сайта для образовательного проекта по ставкам. Мы продаем курс в котором пользователь научится всем схемам продажи прогнозов и ставок. У нас есть 3 пакета в 3-х ценовых категориях. Под эти 3 пакета нужно сделать посадочную страницу. Нужен ...Завершен4 года назад
Необходимо сделать лого, а затем разработать сайт для органа сертификации. Стиль строгий, минимализм. Главная страница, о нас, контакты, формы обратной связи. Подробности в личку.Завершен4 года назад
Требуется создать json темплейт для конструкторов Elementor Pro или Divi. Заглавная страница и несколько дополнительных. Весь контент Lorem ipsum. Тематика - простые информационные минисайты с подробным описанием (продукт, недуг, исследование чего-либо). Во вложении примеры нескольких требуемых страниц, ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно нарисовать дизайн сайта для портфолио фотографа: 1 главная страница и 6 внутренних. Работу желательно выполнить в Figma Тз скину в личку Пожалуйста, присылайте свои портфолио и стоимость.Завершен4 года назад
1. Разработать декстопный вариант одностраникк 2. Сделать а мобильную версию дизайнаЗавершен4 года назад
Существующий дизайн разрабатывался 5 лет назад + были внесены небольшие правки за это время. Сейчас стоит задача по глобальному обновлению дизайна с переориентацией на молодежную аудиторию. Это основная причина изменения дизайна. Основной товар - молодежные рюкзаки/сумки. Сайт ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт4 года назад