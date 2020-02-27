Требуется редизайн портала для электриков

Работали с Сергеем не в первый раз и снова остались очень довольны! Нужно было разработать структуру и дизайн большого портала, внутренних кабинетов для нескольких ролей пользователей. И всё это в сжатые сроки, без подробного ТЗ. Сергей глубоко погружается в тему, вникает в каждую деталь и постоянно предлагает собственные решения, улучшения и изменения, даже если они немного отходят от начального ТЗ. Отличный специалист, рекомендую!