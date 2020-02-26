Дизайн открытки

Для фирмы занимающейся наружной рекламой требуется: 1. разработать логотип/знак 2. несложный полулендинг сайт (дизайн + адаптивная вёрстка) 3. отрисовка иконок согласно услугам Практически точный аналог https://bit.ly/2T3TQ4R только гораздо меньше страниц Жду ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не сложная работа для сайта и версия под печать в 300 dpi.
Отдать нужно будет исходники в .psd
Можете в заявке указать cтоимость за час работы или за проект целиком.
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