Нужен дизайн оформление стрима

Здравствуйте. Нужна разработка сайта для образовательного проекта по ставкам. Мы продаем курс в котором пользователь научится всем схемам продажи прогнозов и ставок. У нас есть 3 пакета в 3-х ценовых категориях. Под эти 3 пакета нужно сделать посадочную страницу. Нужен ...
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Рамка для вебки, полоска сверху информационная.
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