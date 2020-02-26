Нужен дизайн оформление стрима

Здравствуйте, мне нужен дизайнер, чтобы сделать веб-дизайн для моей домашней страницы. Это домашняя страница управления недвижимостью, она имеет 4 страницы: Домашняя страница, о нас, Услуги, Как это работает. Мне нужен дизайн для десктопа и мобильной версии. Можете ли вы ...