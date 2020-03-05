Дорисовать сайт (4 страницы с услугами и контакты) + моб версия

Здравствуйте. Нужна разработка сайта для образовательного проекта по ставкам. Мы продаем курс в котором пользователь научится всем схемам продажи прогнозов и ставок. У нас есть 3 пакета в 3-х ценовых категориях. Под эти 3 пакета нужно сделать посадочную страницу. Нужен ...