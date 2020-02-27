Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок483 просмотра
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Есть готовый сайт (онлайн игра) с админкой, нужно поменять дизайн в кротчайшие сроки, 

Пишите, пожалуйста, только если есть опыт. Не тратьте ни своё ни моё время.

Дизайн придумывать не надо, он есть на другом сайте, Ваша задача просто перенести его. 

Дизайн сайта
4 года назад
guest_1582553420718
4 года в сервисе
Был
4 года назад