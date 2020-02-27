Есть готовый сайт (онлайн игра) с админкой, нужно поменять дизайн в кротчайшие сроки,

Пишите, пожалуйста, только если есть опыт. Не тратьте ни своё ни моё время.

Дизайн придумывать не надо, он есть на другом сайте, Ваша задача просто перенести его.