Обложка для страницы Facebook

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок305 просмотров
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https://www.facebook.com/polyakovtd/

- Обложка должна быть выполнена в корпоративных цветах компании

- Обложка должна отображать основные направления деятельности компании: Дистрибуция, Импорт, Недвижимость

- Обложка может быть выполнена в растре или векторе

- Хотелось бы что-то более выразительное и современное 

- Рассматривается и рисованный векторный вариант

- Язык: украинский

4 года назад
Byrui
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад