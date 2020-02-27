Обложка для страницы Facebook

Дорисовать сайт (4 страницы с услугами и контакты) оставляйте ваш телеграмм
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https://www.facebook.com/polyakovtd/
- Обложка должна быть выполнена в корпоративных цветах компании
- Обложка должна отображать основные направления деятельности компании: Дистрибуция, Импорт, Недвижимость
- Обложка может быть выполнена в растре или векторе
- Хотелось бы что-то более выразительное и современное
- Рассматривается и рисованный векторный вариант
- Язык: украинский
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