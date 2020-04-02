Ищу дизайнера для завершения работы с проектом.

Дизайн сайтовЗавершен27 заявок396 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно:

доделать главную страницу сайта (готова на 70%)

сделать страницу авторизации

сделать страницу каталога товаров

сделать карточку товара

сделать страницу корзина

Делать нужно в стиле приложения оно согласовано и утверждено

Сложность в том, что заказчик хочет работать вместе с дизайнером. Совместно обсуждать как должен выглядеть блок, делать наброски, возможно что-то править сразу. Основную часть работ после таких переговоров возможно делать без них

4 года назад
ok_mighty
Кирилл 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
27 минут назад
4 года назад
$300
14 дней
WMZ
Работа выполнена, рекомендую.
Спасибо Киррилу за проект
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    Добрый день. Сколько стоит сделать редизайн сайта [url=https://divan.com/]divan.com[/url].ua? Его нужно переделать под дизайн главной страницы: [url=https://www.homeme.ru/]https://www.homeme.ru/[/url]  Также нужна мобильная и планшетная версия. Страница категорий (2 типа) Товарная страница Нужны значки.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обложка для страницы Facebook

    [url=https://www.facebook.com/polyakovtd/]https://www.facebook.com/polyakovtd/[/url] - Обложка должна быть выполнена в корпоративных цветах компании - Обложка должна отображать основные направления деятельности компании: Дистрибуция, Импорт, Недвижимость - Обложка может быть выполнена в растре или векторе - Хотелось бы что-то более выразительное и современное  - Рассматривается ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайна сайта (СМИ) на основе интерактивного прототипа

    Нужен современный дизайн интернет СМИ  Просьба обязательно ознакомиться с ТЗ, хотя бы базово и указать Ваши ожидания по бюджету и срокам. ТЗ:[url=https://docs.google.com/document/d/18UMlmF5lZq8B3SUaGARO5eZFp-qa3fD_tW4aJIscklU/edit] https://docs.google.com/document/d/18UMlmF5lZq8B3SUaGARO5eZFp-qa3fD_tW4aJIscklU/edit[/url]

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен дизайн

    $61

    Нужен дизайн лендинга, 15 блоков, текст готов. скидывайте сразу примеры работ и сроки

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Частичный редизайн сайта маркетингового агентства

    Требуется частичный редизайн лендинга media-targeting.ru, а точнее некоторых экранов. По экранам: 1. Экран 1, оставляем как есть (возможны небольшие доработки, если есть идеи) 2. Экран 2, "Наши методы", делаем редизайн со сменой текстов и добавлением графики (т.к. тексты ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн открытки

    Не сложная работа для сайта и версия под печать в 300 dpi.  Отдать нужно будет исходники в .psd Можете в заявке указать cтоимость за час работы или за проект целиком.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка дизайна сайта

    Для фирмы занимающейся наружной рекламой требуется: 1. разработать логотип/знак 2. несложный полулендинг сайт (дизайн + адаптивная вёрстка) 3. отрисовка иконок согласно услугам Практически точный аналог https://bit.ly/2T3TQ4R только гораздо меньше страниц Жду ваших предложений.

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    4 года назад