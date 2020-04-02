Ищу дизайнера для завершения работы с проектом.

Нужно сделать две новые внутренние страницы, а также внести ряд доработок. Подробности обсудили
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно:
доделать главную страницу сайта (готова на 70%)
сделать страницу авторизации
сделать страницу каталога товаров
сделать карточку товара
сделать страницу корзина
Делать нужно в стиле приложения оно согласовано и утверждено
Сложность в том, что заказчик хочет работать вместе с дизайнером. Совместно обсуждать как должен выглядеть блок, делать наброски, возможно что-то править сразу. Основную часть работ после таких переговоров возможно делать без них
- Похожие заказы
- $200Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Сколько стоит сделать редизайн сайта [url=https://divan.com/]divan.com[/url].ua? Его нужно переделать под дизайн главной страницы: [url=https://www.homeme.ru/]https://www.homeme.ru/[/url] Также нужна мобильная и планшетная версия. Страница категорий (2 типа) Товарная страница Нужны значки.Завершен4 года назад
[url=https://www.facebook.com/polyakovtd/]https://www.facebook.com/polyakovtd/[/url] - Обложка должна быть выполнена в корпоративных цветах компании - Обложка должна отображать основные направления деятельности компании: Дистрибуция, Импорт, Недвижимость - Обложка может быть выполнена в растре или векторе - Хотелось бы что-то более выразительное и современное - Рассматривается ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт4 года назад
Дорисовать сайт (4 страницы с услугами и контакты) оставляйте ваш телеграммЗавершен4 года назад
Нужен современный дизайн интернет СМИ Просьба обязательно ознакомиться с ТЗ, хотя бы базово и указать Ваши ожидания по бюджету и срокам. ТЗ:[url=https://docs.google.com/document/d/18UMlmF5lZq8B3SUaGARO5eZFp-qa3fD_tW4aJIscklU/edit] https://docs.google.com/document/d/18UMlmF5lZq8B3SUaGARO5eZFp-qa3fD_tW4aJIscklU/edit[/url]Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт4 года назад
- $61
Нужен дизайн лендинга, 15 блоков, текст готов. скидывайте сразу примеры работ и срокиЗавершен4 года назад
Имеется дизайн и предыдущая версия сайта.Завершен4 года назад
Требуется частичный редизайн лендинга media-targeting.ru, а точнее некоторых экранов. По экранам: 1. Экран 1, оставляем как есть (возможны небольшие доработки, если есть идеи) 2. Экран 2, "Наши методы", делаем редизайн со сменой текстов и добавлением графики (т.к. тексты ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт4 года назад
Не сложная работа для сайта и версия под печать в 300 dpi. Отдать нужно будет исходники в .psd Можете в заявке указать cтоимость за час работы или за проект целиком.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт4 года назад
Для фирмы занимающейся наружной рекламой требуется: 1. разработать логотип/знак 2. несложный полулендинг сайт (дизайн + адаптивная вёрстка) 3. отрисовка иконок согласно услугам Практически точный аналог https://bit.ly/2T3TQ4R только гораздо меньше страниц Жду ваших предложений.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт4 года назад