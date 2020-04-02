Ищу дизайнера для завершения работы с проектом.

Нужно:

доделать главную страницу сайта (готова на 70%)

сделать страницу авторизации

сделать страницу каталога товаров

сделать карточку товара

сделать страницу корзина

Делать нужно в стиле приложения оно согласовано и утверждено

Сложность в том, что заказчик хочет работать вместе с дизайнером. Совместно обсуждать как должен выглядеть блок, делать наброски, возможно что-то править сразу. Основную часть работ после таких переговоров возможно делать без них