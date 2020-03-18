Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок541 просмотр
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Добрый день.

Сколько стоит сделать редизайн сайта divan.com.ua?

Его нужно переделать под дизайн главной страницы: https://www.homeme.ru/ 

Также нужна мобильная и планшетная версия.

Страница категорий (2 типа)

Товарная страница

Нужны значки.

Дизайн сайта
4 года назад
SYuriyS
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$500
14 дней
WMZ
Все очень круто, красиво сделано! Рады сотрудничеству с Антоном!
Спасибо за проект. Был очень рад сотрудничеству. Рекомендую Юрия как ответственного заказчика