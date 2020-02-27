Есть готовый сайт (онлайн игра) с админкой, Ваша задача поменять дизайн, придумывать ничего не нужно, есть готовый сайт с которого Вам нужно перенести дизайн. Если опыта нет, не пишите, пожалуйста, не тратьте ни своё ни моё время.

Отпишите сюда, в частности чел который на сайте больше 10 лет, мы с Вами только что общались, Вы спрашивали нужно ли авторизоваться на сайте, что увидить функционал