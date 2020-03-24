Дизайна сайта для рекламного агенства

Добрый день! Наш сайт [url=https://minisklad-pro.ru/]https://minisklad-pro.ru/[/url] Недавно создали новый промо-ролик и хотим отобразить его на первом экране. Помогите это сделать без большого ущерба для существующего дизайна и текстов. Все исходники в psd имеются! Окно с видео должно быть именно на 1 экране ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн сайта (одностраничник) по готовой структуре, дизайн должен быть адаптирован для устройств: десктоп + смартфон + планшет.
Структура стандартная, состоит из блоков:
1. Краткое описание продуктов и агенства.
2. Специализация и преимущества.
3. Команда
4. Отзывы
5. Контакты
+ всплывающее окно для заявки.
Подробную структуру (прототип) предоставлю для работы выбранному дизайнеру после согласования бюджета.
ВАЖНО! На выходе нужен яркий дизайн в современном стиле, рассматриваю 2 направления:
1. Работы в стиле 3д, пример:
https://dribbble.com/creativemints
2. Работы с рисованными иллюстрациями + анимация, пример:
https://dribbble.com/plainthingstudio
Пожалуйста, оставляйте заявки на проект только при наличии подобных работ в портфолио! Большим плюсом будут работы с выполненной вёрсткой (для оценки работоспособности дизайна).
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