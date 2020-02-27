Веб дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт74 заявки1609 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно выполнить 20ти страничный лендинг. Важно начать работу в ближайшее время. Начало уже есть. Прикреплённые файл прототип

4 года назад
guest_15823653161313
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Вписать в дизайн 1 страницы сайта окно с промо-роликом

    Добрый день! Наш сайт [url=https://minisklad-pro.ru/]https://minisklad-pro.ru/[/url] Недавно создали новый промо-ролик и хотим отобразить его на первом экране. Помогите это сделать без большого ущерба для существующего дизайна и текстов. Все исходники в psd имеются! Окно с видео должно быть именно на 1 экране ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайна сайта для рекламного агенства

    Нужно сделать дизайн сайта (одностраничник) по готовой структуре, дизайн должен быть адаптирован для устройств: десктоп + смартфон + планшет. Структура стандартная, состоит из блоков: 1. Краткое описание продуктов и агенства. 2. Специализация и преимущества. 3. Команда 4. Отзывы 5. Контакты + всплывающее ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн внутренних страниц сайта

    Ищу фрилансера. Верстка, программирование не нужно!!!Нарисовать дизайн внутренних страниц сайта с элементами продажности (около 20 внутренних страниц - прототипов нет). Солидно, современно. Портфолио на behance.

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    Есть готовый сайт (онлайн игра) с админкой, Ваша задача поменять дизайн, придумывать ничего не нужно, есть готовый сайт с которого Вам нужно перенести дизайн. Если опыта нет, не пишите, пожалуйста, не тратьте ни своё ни ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    Есть готовый сайт (онлайн игра) с админкой, нужно поменять дизайн в кротчайшие сроки,  Пишите, пожалуйста, только если есть опыт. Не тратьте ни своё ни моё время. Дизайн придумывать не надо, он есть на другом сайте, Ваша задача ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу дизайнера для завершения работы с проектом.

    Нужно: доделать главную страницу сайта (готова на 70%) сделать страницу авторизации сделать страницу каталога товаров сделать карточку товара сделать страницу корзина Делать нужно в стиле приложения оно согласовано и утверждено Сложность в том, что заказчик хочет работать вместе с дизайнером. Совместно обсуждать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    Добрый день. Сколько стоит сделать редизайн сайта [url=https://divan.com/]divan.com[/url].ua? Его нужно переделать под дизайн главной страницы: [url=https://www.homeme.ru/]https://www.homeme.ru/[/url]  Также нужна мобильная и планшетная версия. Страница категорий (2 типа) Товарная страница Нужны значки.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обложка для страницы Facebook

    [url=https://www.facebook.com/polyakovtd/]https://www.facebook.com/polyakovtd/[/url] - Обложка должна быть выполнена в корпоративных цветах компании - Обложка должна отображать основные направления деятельности компании: Дистрибуция, Импорт, Недвижимость - Обложка может быть выполнена в растре или векторе - Хотелось бы что-то более выразительное и современное  - Рассматривается ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    4 года назад