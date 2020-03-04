Шапка для группы вконтакте

# 1 — $ 10

Добрый день, нужно сделать дизайн для группы вконтакте. Конкурс только на шапку группы!

С победителем продолжим делать редизайн группы (и скорее всего будет работать дальше, так как нужен будет фирменный стиль, визитки и т.д.)

Прикрепил первый экран сайта.

Также прикрепил логотип в svg

И вот фото для вставки: https://yadi.sk/i/RAxODsMnpOJj1w

Пожелания: логотип, заголовок (Создаем сайты "под ключ" и настраиваем рекламу без предоплаты) и мое фото. Можно еще что-то добавить (уже на ваш выбор)

Использовать стилистику сайта, то есть темно-золотое сочетание.

Максимально премиально и лаконично.

Информация от моего дизайнера сайта:

# Шрифты

Для заголовков: PT Serif

Основной: Museo Sans Cyrl

# Цвета UI

Основной 1: #D39742

Основной 2: #FFCF8B

Градиент: #D39742 + #FFCF8B

# Цвета текст

Основной: #141415

Второй: #3D3D3D

Дополнительный: #848484