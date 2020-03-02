Здравствуйте дорогие дизайнеры, нужно отрисовать логотип в кореле. Последняя кавычка нарисована мной от руки, А так они должны быть одинаковые.

Срок работы 3 дня, хотя знаю что Для вас это работа 20 минут.

Оплата либо сбербанк, либо Яндекс Кошелек (строго).

Цену предлагайте сами. Без цены в сообщении не смогу ответить на предложение.