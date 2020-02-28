Веб дизайн сайта

Есть готовый сайт (онлайн игра) с админкой, Ваша задача поменять дизайн, придумывать ничего не нужно, есть готовый сайт с которого Вам нужно перенести дизайн. Если опыта нет, не пишите, пожалуйста, не тратьте ни своё ни ...