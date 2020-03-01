Нужно выполнить 20ти страничный лендинг. Важно начать работу в ближайшее время. Начало уже есть. Прикреплённые файл прототип
Максимально простой и понятный дизайн для пятистраничного е-магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать максимально простой, понятный, доступный дизайн для э-магазина детской тематики.
Использовать минимальные СЕО правила, а так же https://developers.google.com/search/docs/data-types/product#product
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- Главная. Просто информация, текст.
- Каталог с карточками (картинка, название, минимальное описание, цена, кнопка). Добавление товаров в корзину (появляется всплывающее окно с информации о добавленном товаре).
- Страница товара (картинка, название, описание, так же возможность добавить в корзину).
- Корзина. Оформление заказа: редактирование количества товаров, инпуты для своих данных, выбор доставки.
- Страница заказа. Просто информация, записанная в базу с прошлой страницы.
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