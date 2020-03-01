Максимально простой и понятный дизайн для пятистраничного е-магазина

$15
Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки804 просмотра
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Необходимо сделать максимально простой, понятный, доступный дизайн для э-магазина детской тематики.

Использовать минимальные СЕО правила, а так же https://developers.google.com/search/docs/data-types/product#product

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  • Главная. Просто информация, текст.
  • Каталог с карточками (картинка, название, минимальное описание, цена, кнопка). Добавление товаров в корзину (появляется всплывающее окно с информации о добавленном товаре).
  • Страница товара (картинка, название, описание, так же возможность добавить в корзину).
  • Корзина. Оформление заказа: редактирование количества товаров, инпуты для своих данных, выбор доставки.
  • Страница заказа. Просто информация, записанная в базу с прошлой страницы.
4 года назад
guest_15830642036533
Украина
4 года в сервисе
Был
13 дней назад
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