Дизайн сайта-каталога (3 шаблона)

$140
Дизайн сайтовЗавершен44 заявки1192 просмотра
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Простой незагруженный. Без анимации.

ТЗ есть. Цветовая гамма есть. Примеры сайтов, которые нравитяся, есть.

Дизайн сайта
4 года назад
anton202
Антон 
38 летГрузия
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
rumpil
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$140
6 дней
Всё сделано как договаривались. Мелкие правки внесены оперативно. Буду обращаться ещё.
C Антоном приятно работать: четкая задача, быстрая обратная связь и мгновенная оплата. Спасибо за проект и до новых встреч !)