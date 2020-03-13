Настройка рекламы инстаграм канала в фейсбуке

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт22 заявки369 просмотров
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1.Настроить рекламу для Инстаграм-аккаунта в Фейсбуке (тематика Новости шоу-бизнеса / Мода / Красота). Есть готовый канал в инстаграме и аккаунт на фейсбуке. Есть виртуальная карта для привязки к фб.

2.Сделать видео инструкцию или объяснить по демонстрации технологию подключения новых рекламных постов.

Требования:

  • Наличие опыта настройки рекламы
  • Наличие кейсов
  • Ответственность и исполнительность
4 года назад
e468002
Анна 
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
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