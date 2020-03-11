Настройка таргета и смм для магазина сумок

Мне нужен человек, не фирма, для помощи в создании Инстаграм промо стратегий, рекламы, раскрутки, для его монетизации. Также я заканчиваю сайт и хотела бы заняться его браузерным продвижением. Мне нужен человек, который подойдет к заданию с душой. Моя ...