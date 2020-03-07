SMM Форекс трафик

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки547 просмотров
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Требуются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с предыдущим опытом работы с форекс/бинарные опционы!

Спасибо за экономия нашего и вашего времени

Генерация трафика через Facebook, Youtube, Messengers (Telegram, WhatsApp, Messenger).

Тематика форекс- обучение/cсигналы/ стратегии/ робот.

Необходимо понимания ниши и знания путей обхода бана на фб.

Достижения большого, постоянного и Качественного потока трафика.

4 года назад
BENIAMINS
Шломи 
48 летИзраиль
4 года в сервисе
Был
4 года назад