Требуется поработать с новым сообществом вк. – живые подписчики из определённых пабликов! Это важно! Нам не нужны боты которые "ссобачатся" через N-ное кол-во времени. 5000р Цена окончательная (если не предложите что то интересное=)) Рассматриваются кандидаты с отзывами и кейсами в данной нише! Повторю – цена 5к, кейсы/отзывы, ребят просьба, в остальных случаях не тратьте наше время. Спасибо!