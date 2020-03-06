Требуется поработать с новым сообществом вк.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется поработать с новым сообществом вк. – живые подписчики из определённых пабликов! Это важно! Нам не нужны боты которые "ссобачатся" через N-ное кол-во времени. 5000р Цена окончательная (если не предложите что то интересное=)) Рассматриваются кандидаты с отзывами и кейсами в данной нише! Повторю – цена 5к, кейсы/отзывы, ребят просьба, в остальных случаях не тратьте наше время. Спасибо! 

4 года назад
Stennly
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад