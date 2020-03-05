Живие, определённые подписчики. Сообщество.

Здравствуйте. Возникла потребность в создании сообщества в круной Российской соц. сети. На стадии рекламы сообщества инструментами самой сети возникли проблемы. Администрация решила что наш продукт они реклам.ть не станут, без объяснений. У нас дейтинг-видеочат, всё прилично без порнухи и всяких таких ничтяков. Нам нужна больше консультация как обойти и грамотнее поступить. Сообщество только создано там ни кого нет, посты кое какие есть. Помогайте. Подробнее опишу в лс.