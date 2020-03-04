Создание групп компании (НКО) в соцсетях

Задачи:

1. создание группы компании(НКО) в социальных сетях:

- ВКонтакте

- Одноклассники

- Facebook

- Instagram

Срок – 5 марта 2020

2. Наполнение группконтентом исторического профиля по 1-2-3 новости в день в период с 5 марта по 6

апреля 2020.

Контент в группах в разных соцсетях может быть идентичным.

Профиль материалов: история РФ, СССР, Российской империи,русской эмиграции, поисковое движение. Можно размещать ссылки на события

(музейные выставки, фестивали, конференции) выпущенные значимые сборники

документов и монографии по крупным и/или острым темам отечественной истории,

ссылки на новые сайты в интернете, новости похожих групп/сайтов исторического

профиля.

В юбилейный 2020 год (75-летие Победы) значительную долюразмещаемой новостной информации должны составлять события, связанные с Великой

Отечественной войной и празднованием юбилейного Дня Победы.

Срок – 5 марта – 6 апреля 2020

3. Привлечение200-300 подписчиков в каждой группе.

Если получится больше, тоже неплохо.