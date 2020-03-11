Оформление группы для вк

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать редизайн группы полный

4 года назад
demaxweb
Денис 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
n1agency
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$35
3 дня
Все отлично, оформление получилось максимально сочным и премиальным. Все как и хотел
Всё хорошечно, рекомендую!