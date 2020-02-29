Ведение инстаграм аккаунта и отрисовка комикса.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок316 просмотров
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Привет!

Меня зовут Юлия. Я сотрудничаю с компанией, которая создает комиксы и они в поисках художника, который занимался бы инстаграмом и прорисовывал их главного героя. Не хочешь узнать более подробно о подработке?

4 года назад
guest_15832169404217
4 года в сервисе
Был
4 года назад