Разместить 100 сообщений в группах ВКонтакте

В нескольких группах ВКонтакте нужно разместить 100 сообщений.

Есть список групп и список сообщений.

Работа "скопировать-вставить".

От Вас 100 сообщений с НОРМАЛЬНОГО ЖИВОГО аккаунта, но чтобы было видно ЖИВОГО человека, а не аккаунт робота или фейка - это важно!

Стоимость за 100 сообщений - 500 рублей.

Время на выполнение задания около 5-7 дней.