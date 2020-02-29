Разместить 100 сообщений в группах ВКонтакте

$8
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок363 просмотра
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В нескольких группах ВКонтакте нужно разместить 100 сообщений.

Есть список групп и список сообщений.

Работа "скопировать-вставить".

От Вас 100 сообщений с НОРМАЛЬНОГО ЖИВОГО аккаунта, но чтобы было видно ЖИВОГО человека, а не аккаунт робота или фейка - это важно!

Стоимость за 100 сообщений - 500 рублей.

Время на выполнение задания около 5-7 дней.

4 года назад
p3rv11
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад