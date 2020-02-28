Регистрация и наполнение профилей

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки239 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется создать (новорег или исправить существующие) 35 профилей в соц сетях (35 = 7 людей в 5ти сетях (вк,ок,инста,мой мир,фейсбук)

Требования к содержанию:

1) Разместить фото которые предоставлю я

2) Разместить нейтральные фото без людей (которые должны найти вы)

3) Заполнить обучение, хобби, разместить пару постов.

Требования к процессу:

1) Использовать браузер ls.tenebris.cc и передать сохраненные профили и конфиги, чтобы потом можно было зайти без смс.

2) Если коррекция отложенных акков, то использовать air-proxy

Буду рад всем откликам!

4 года назад
drspyhunter
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад