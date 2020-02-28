Консультация от профи по продвижению на YouTube

Добрый день,

Нужна помощь опытного специалиста по продвижению YouTube. Сам я только недавно решил попробовать свои силы в этом. От исполнителя хотелось бы получить помощь, обратную связь по одному вопросу, а не полноценную консультацию по продвижению на YouTube. Мне нужно чтобы опытный ютубер взлянул объективно на мою работу и ответил не несколько вопросов, вот и все.

На все про все уйдет минут 20, не больше.

Детали в подробностях пришлю в личку исполнителям. И еще, только фрилансеры, студии не интересуют.