Консультация от профи по продвижению на YouTube

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки264 просмотра
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Добрый день,

Нужна помощь опытного специалиста по продвижению YouTube. Сам я только недавно решил попробовать свои силы в этом. От исполнителя хотелось бы получить помощь, обратную связь по одному вопросу, а не полноценную консультацию по продвижению на YouTube. Мне нужно чтобы опытный ютубер взлянул объективно на мою работу и ответил не несколько вопросов, вот и все.

На все про все уйдет минут 20, не больше. 

Детали в подробностях пришлю в личку исполнителям. И еще, только фрилансеры, студии не интересуют.

4 года назад
Putyagin
Андрей 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад