Провести рекламную кампанию по телеграмм-блогерам

Нужен менеджер, который:

1. Договорится со списком телегам-каналов (он у нас есть готовый), порядка 10-20 каналов на рекламу в их блоге.

2. Согласовать с автором и подтвердить дату, время и сам текст поста.

3. Проконтролировать корректный выход поста

За каждый корректно вышедший пост платим по 150р. Всего получится 1500-3000 руб за весь проект если все посты выйдут вовремя и корректно.