день . Мне нужен помощник. Скорее всего эту работу можно отнести к СММ . Мне необходимо ведение страницы в ИГ , обработка фото , контент план , написание постов ( не всех , что то буду ...
Провести рекламную кампанию по телеграмм-блогерам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен менеджер, который:
1. Договорится со списком телегам-каналов (он у нас есть готовый), порядка 10-20 каналов на рекламу в их блоге.
2. Согласовать с автором и подтвердить дату, время и сам текст поста.
3. Проконтролировать корректный выход поста
За каждый корректно вышедший пост платим по 150р. Всего получится 1500-3000 руб за весь проект если все посты выйдут вовремя и корректно.
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