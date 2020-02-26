Провести рекламную кампанию по телеграмм-блогерам

$30
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен менеджер, который:

1. Договорится со списком телегам-каналов (он у нас есть готовый), порядка 10-20 каналов на рекламу в их блоге.

2. Согласовать с автором и подтвердить дату, время и сам текст поста.

3. Проконтролировать корректный выход поста

За каждый корректно вышедший пост платим по 150р. Всего получится 1500-3000 руб за весь проект если все посты выйдут вовремя и корректно.

4 года назад
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)