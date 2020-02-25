Размещение отзыва о компании на яндекс картах

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок254 просмотра
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Необходимо разместить  отзыв о компании на яндекс картах

Текст отзыва предоставляю

Так же обязательным требованием будет наличие яндекс почты с активностью с русских ip и регистрацией более 3 месяцев назад.

бюджет 20р

4 года назад
guest_15826547709901
4 года в сервисе
Был
4 года назад