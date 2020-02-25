Подготовка постов узкой тематики для инстаграм

Для страницы в инстаграм оздоровительной тематики необходимо подготовить 10-20-30 постов по узкой тематике "адаптивная физическая культура". подготовить посты о пользе и влиянии на здоровье хоккея и катания на коньках для детей и взрослых с различными отклонениями в состоянии здоровья. Формат постов различный, как с использованием в основе различных научных статей или иных публикаций, так и красивые мотивационные картинки и тексты . Уникальный фото и видео контент приветствуется и оплачивается отдельно. Указывайте стоимость за 10 постов ,также желательны примеры работ.