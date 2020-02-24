Привлечение аудитории в телеграм-канал

Необходимо активное ведение группы в социальной сети. Оплата 50 руб. в день. Срок ведения 100 дней. Отправлю Вам ссылку на группу, вы напишите, что в рамках данного бюджета, нам можете предложить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна настройка таргетированной рекламы через инстаграм, которая будет эффективно приводить аудиторию телеграм-канал.
Бюджет обсудим лично.
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