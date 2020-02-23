Ведение группы ВК, постинг

Необходимо ведение группы в ВК. Интересует стоимость.

Пока только поиск популярного контента и постинг на стене, 2-3 поста в день (по таймеру).

Тематика: Дача, загородная жизнь.

Подбор постов по принципу:

1. ежедневно, то, что больше всего репостят в других, больших группах (полезное, с целью сохранить себе на стену, советы, рекомендации, рецепты).

2. ежедневно, то, что больше всего комментируют в других, больших группах (игры, загадки, ребусы).

3. один раз в неделю или реже, местные новости в дачной, загородной сфере (Тюменская область).