Ведение Инстаграм. Турфирма.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт30 заявок334 просмотра
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Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на ведение инстаграмма, полночью весь контент. 

Аккаунт- тур агентство.

Требуется ежедневно выкладывать подборки туров и отелей в ленту и вести историю.

4 года назад
an4_ik
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад